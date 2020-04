Polizei Paderborn

POL-PB: Auf Acker überschlagen - zwei Schwerverletzte bei Alleinunfall

Büren (ots)

(mb) Auf der K50 zwischen Steinhausen und Eringerfeld sind am Dienstagabend nahe der Kreisgrenze zwei junge Männer verunglückt und schwer verletzt worden.

Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer auf der Steinhauser Straße in Richtung Eringerfeld. Am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve geriet der Wagen vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Fahrer lenkte gegen und kam nach links von der Straße ab. Das Auto prallte im Graben gegen eine Feldzufahrt, wurde über den Geh-/Radweg katapultiert und blieb mit Totalschaden auf dem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen. Andere Autofahrer und Anwohner eilten dem Fahrer und seinem Beifahrer (21) zur Hilfe. Beide hatten schwere Verletzungen erlitten. Da der Motorraum stark qualmte und drohte in Flammen aufzugehen, löschten die Ersthelfer mit einem Feuerlöscher. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht.

