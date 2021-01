Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210127.3 Itzehoe: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Am Dienstagabend hat eine Streife in Itzehoe den Fahrer eines Autos überprüft. Wie sich im Zuge dessen herausstellte, besaß der 36-Jährige keinen Führerschein mehr und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Gegen 21.45 Uhr waren Beamte in einem Fahrzeug auf der Großen Paaschburg in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Der Fahrer eines Peugeots, der aus der Sieversstraße kam und ebenfalls auf die Große Paaschburg in dieselbe Fahrtrichtung biegen wollte, schien seinen Entschluss geändert zu haben, als er das Polizeifahrzeug sah. Er setzte seinen Weg in Richtung Innenstadt fort, was die Polizisten zu einer Kontrolle bewog. Letztlich stoppten sie den Wagen in der Hohen Straße. Einen Führerschein konnte der 36-jährige Insasse nicht vorlegen, den hatte er mangels Eignung zum Fahren abgeben müssen. Zudem stand der Itzehoer unter dem Einfluss von Alkohol, 0,59 Promille, und räumte ein, über Tag Cannabis konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und stellten ein Messer und zwei Tütchen mit Cannabis bei dem Beschuldigten sicher. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten aus gefahrenabwehrenden Gründen ein.

Alles in allem wird sich der Beschuldigte nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol verantworten müssen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

