Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210127.2 Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl

Itzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter einen Kunden eines Itzehoer Supermarktes bestohlen. Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr hielt sich der Geschädigte im Penny-Markt in der Großen Paaschburg auf. Während des Einkaufens trug er seine Geldbörse in seiner Jackentasche. Als der 79-Jährige sich zur Kasse begab, um seine Waren zu bezahlen, musste er feststellen, dass sein Portemonnaie weg war. In der Brieftasche befanden sich unter anderem 220 Euro und eine Mofaprüfbescheinigung.

Eine verdächtige Person hatte der Itzehoer während des Shoppens nicht bemerkt. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

