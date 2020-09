Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzarbeiter gestoppt

BAB 4 (ots)

Am 16. September 2020 ertappte die Bundespolizei zwei Ukrainerinnen. Ihnen wird nun Schwarzarbeit sowie unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet vorgeworfen.

Auf dem Parkplatz An der Neiße, kurz vor der Ausreise nach Polen, wurde ein ukrainischer Linienbus angehalten und kontrolliert.

Widersprüchliche Aussagen der Frauen zu ihrem Aufenthalt sorgten bei den Fahndern für Argwohn. So gab die 23-Jährige gegenüber den Polizisten an, dass sie in Köln war. Ermittlungen ergaben, dass sie in Hamburg einer Erwerbstätigkeit nachging.

Die 56-Jährige hingegen gab an, dass sie zu Besuch bei Bekannten in München war. Schnell stellte sich aber heraus, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Aufzeichnungen zufolge arbeitet sie im Raum Furt, ca. 200 km entfernt von München.

Insgesamt wurden 4000,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt.

Die zuständige Ausländerbehörde wird sich nun mit den Ukrainerinnen befassen und eine Ausweisung prüfen.

