Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Sonntagsspaziergang ruft die Polizei auf den Plan

Quizdorf am See (ots)

Ein Spaziergang hat am Sonntagnachmittag die Bundes- und die Landespolizei auf den Plan gerufen.

Gegen 14.00 Uhr war eine Bundespolizistin außer Dienst in der Ortslage Petershain (Gemeinde Quizdorf am See) unterwegs. Sie und ihre Bekannten wurden dabei auf zwei Männer aufmerksam, die plötzlich einen Zaun überstiegen und in ein Firmengelände bzw. später in ein Gebäude auf dem Gelände eindrangen. Die Beamtin verständige daraufhin ihre Dienststelle bzw. ließ ebenso das Polizeirevier Görlitz informieren. Nachdem der Sichtkontakt zu den Unbekannten zunächst abgerissen war, erschienen beide in der Nähe ihres Pkw. Als der Fahrer anschließend einsteigen wollte, versperrte ihm die Zeugin den Einstieg über die Fahrertür. Daraufhin rissen die Männer die Beifahrertür auf, setzten sich ins Auto und fuhren davon. Bei dem Versuch, auch das Davonfahren zu unterbinden, verletzte sich die Beamtin leicht. Ein Spiegel des betreffenden VW Golf hatte sie am Ellenbogen berührt. Später gelang es einer Bundespolizeistreife, in der Ortslage See eine Kontrolle des Fahrzeuges und der beiden Unbekannten durchzuführen. Bei den Eindringlingen handelt es sich um 19 und 21 Jahre alte Männer aus Polen. Weil der Beifahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle ein nicht zugelassenes Pfefferspray und einen verbotenen Teleskopschlagstock führte, wird nun seitens der Bundespolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft, inwiefern sich das Duo wegen Hausfriedensbruchs, wegen Diebstahls aber auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht haben könnte.

