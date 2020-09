Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Reisezug- und Triebwagen mit Farbe besprüht - wer hat etwas gesehen?

Görlitz (ots)

Am Sonntagvormittag wurde die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf über eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Länderbahn informiert. Unbekannte Täter haben dabei einen auf der Abstellgruppe des Görlitzer Bahnhofes (Nähe Sattigstraße) abgestellten Trilex-Zug mit Farbe besprüht. Sowohl auf den Reisezugwagen als auch auf dem Triebwagen einschließlich Frontscheibe sind an verschiedenen Stellen Schriftzüge und Takes angebracht worden. Insgesamt wurde eine Fläche von ca. 28 Quadratmetern angegriffen. Neben der Beschädigung des Fahrzeuges sind auch an den Wänden und der Deckenleuchte der Bahnunterführung des Bahnhofes vergleichsweise frische Schriftzüge bzw. Schmierereien festgestellt worden.

Möglicherweise haben die gleichen Täter auch zwei Verkehrszeichen in der Blockhausstraße beschmiert.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Inspektion unter

03581 - 36 26 - 0

in Verbindung zu setzen.

