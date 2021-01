Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - PKW erfasste Fußgängerin

Werne (ots)

Am Dienstagmorgen (19.01.2021) fuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Werne gegen 7.40 Uhr auf der Goerdelerstraße in Richtung Hansaring. Als die Ampel für ihn Grün zeigte, bog er hier nach links ab. Er achtete dabei nicht auf eine 60-jährige Fußgängerin, die den Hansaring aus Richtung Goedelerstraße überquerte. Der PKW erfasste die Frau, die durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein geringer Sachschaden am PKW.

