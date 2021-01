Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Abgeschnittene Haare, Friseurbedarf, Drogen: Polizei trifft 20 Personen in Keller an - drei vorläufige Festnahmen

Schwerte (ots)

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei am Freitag (15.01.2021) gegen 16.45 Uhr ein Geschäftshaus an der Hagener Straße in Schwerte aufgesucht. Im Keller des Objekts trafen die Einsatzkräfte 20 Personen an, die sich ohne Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutzmasken in einem Raum aufhielten. Auf dem Boden lagen abgeschnittene Haare und auf den Tischen war Friseurbedarf vorzufinden.

Darüber hinaus nahm die Polizei Drogengeruch wahr. Im Rahmen einer Durchsuchung des Objekts stellten die eingesetzten Beamten diverse Drogen sicher. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Einleitung von Ermittlungsverfahren aus dem Gewahrsam entlassen. Außerdem leitete die Polizei gegen sämtliche Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die geltende Coronaschutzverordnung ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell