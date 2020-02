Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Aldekerk- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter zerstören Außenbeleuchtung

Aldekerk (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag (23. Februar 2020), 02.00 Uhr, das Fenster zum Mehrzweckzimmer eines Einfamilienhauses an der Rheinstraße auf. In Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räume und entwendeten Bargeld sowie ein Wechselarmband einer Uhr. Bevor die Täter in das Haus gelangten, zerschlugen sie die Außenbeleuchtung. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

