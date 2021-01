Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verdächtiger Brief löst dritten Tag in Folge Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Kindertagesstätte aus - Umschlaginhalt: Rechnung

Unna (ots)

Den dritten Tag in Folge hat am Mittwoch (13.01.2021) ein verdächtiger Brief einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in einer Kindertagesstätte im Kreis Unna ausgelöst.

Weil sich ein adressierter Brief ohne Absender "komisch" angefühlt habe, informierte eine Mitarbeiterin der Einrichtung in der Straße Zum Osterfeld in Unna gegen 15.15 Uhr die Polizei und deponierte den Umschlag, den sie ungeöffnet ließ, draußen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Melderin im Objekt bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses, für das wie bereits am Montag (11.01.2021) in Unna und am Dienstag (12.01.2021) in Holzwickede die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund angefordert wurde, isoliert. Zwei weitere Personen, die sich im Gebäude aufgehalten haben, durften den Kindergarten verlassen, da sie mit dem Brief nicht in Kontakt gekommen sind. Kinder waren nicht anwesend.

Das Ergebnis der Analyseeinheit der Dortmunder Feuerwehr: Im Umschlag befand sich eine handelsübliche Rechnung.

Redaktionelle Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten zu dieser Pressemitteilung beantwortet die Pressestelle am Donnerstag (14.01.2021) zu den üblichen Bürozeiten.

