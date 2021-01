Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verdacht auf Rauchgasvergiftungen: 10 Personen nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Schwerte (ots)

Ein Wohnungsbrand in Schwerte hat am Dienstagabend (12.01.2021) gegen 22.40 Uhr einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ist der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hörder Straße durch vergessene Lebensmittel auf dem Herd entstanden. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte das Feuer. Zehn Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der geschätzte Sachschaden beläuft auf rund 10 000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

