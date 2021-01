Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 50-Jähriger von eigenem Pkw überrollt - schwer verletzt

Schwerte (ots)

Ein 50-Jähriger ist am Dienstagmorgen (12.01.2021) gegen 07.00 Uhr in der Straße Im Ortsstück in Schwerte von seinem eigenen Pkw überrollt worden. Der Wagen des Geschädigten wurde nicht ordnungsgemäß vor dem Wegrollen gesichert. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, kam der Mann zu Fall und wurde vom Auto überrollt. Anschließend rollte der Pkw weiter bergab und prallte gegen einen geparkten Wagen, der durch den Zusammenstoß in eine Garage geschoben wurde. Schwer verletzt wurde der 50-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell