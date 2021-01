Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brief mit verdächtigem Inhalt in Kindergarten eingegangen- - Entwarnung nach Analyse des unbekannten Inhalts

UnnaUnna (ots)

Wegen eines verdächtigen Briefes sind Polizei und Feuerwehr am Montag (11.01.2021) zu einem Einsatz in einem Kindergarten an der Hemmerder Dorfstraße ausgerückt.

Gegen 14.25 Uhr wurde von einer Mitarbeiterin ein Brief geöffnet, der ein unbekanntes weißes Pulver enthielt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich noch weitere Personen, darunter mehrere Kinder, im Gebäude auf, die aber mit dem Brief oder dem Pulver nicht in Berührung gekommen sind.

Die Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hatte, wurde von den anderen Personen isoliert. Alle angetroffenen Anwesenden, drei Erwachsene und 9 Kinder, mussten zunächst im Gebäude bleiben und wurden von der Polizei betreut.

Der Bereich um den Kindergarten wurde abgesperrt und die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund alarmiert. Die Eltern der bis zum Eintreffen der Polizei bereits abgeholten Kinder wurden informiert. Man steht weiterhin in Kontakt mit ihnen und wird sie über das Ergebnis der Analyse in Kenntnis setzen.

Die Analytische Task Force hat nach mehrfacher Untersuchung der unbekannten Substanz Entwarnung gegeben: Es handelt sich um einen unbedenklichen, nicht gesundheitsgefährdenden Stoff.

Alle zwölf Personen, die den Kindergarten zunächst nicht verlassen durften, sind wohlauf und können nun nach Hause entlassen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat wegen des Verdachts von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

Weitere Anfragen von Medienvertretern werden am Dienstag (12.01.2021) zu den üblichen Bürozeiten beantwortet.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell