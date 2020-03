Polizei Hamburg

POL-HH: 200317-1. Abbiegeunfall mit leicht verletzter Radfahrerin in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.03.2020, 15:01 Uhr Unfallort: Hamburg-Hohenfelde, Steinhauerdamm/Lübecker Straße

Bei einem Abbiegeunfall in Hohenfelde wurde gestern Nachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 54 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad den Radfahrstreifen des Steinhauerdamms und hielt an der Kreuzung Steinhauderdamm/Lübecker Straße an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Als die Ampel auf Grün schaltete und die Frau zur Weiterfahrt in den Mühlendamm anfuhr, wurde sie von einem Lkw erfasst, der ebenfalls an der Rotlicht zeigenden Ampel gewartet hatte und dann vom Steinhauerdamm nach rechts in die Lübecker Straße abbiegen wollte. Der 54 Jahre alte Fahrer des Lkw DAF mit Anhänger hatte die geradeaus fahrende Radfahrerin offenbar übersehen. Durch die Kollision mit dem Lkw stürzte die Frau zu Boden und wurde unter dem Lkw eingeklemmt. Sie konnte sich selbstständig befreien, nachdem der Lkw-Fahrer das Fahrwerk über die Luftfederung hoch gefahren hatte.

Die Radfahrerin kam mit leichten Ellenbogen- und Fußverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Auf Grund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Lübecker Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme ab der Kreuzung Lübecker Straße/ Steinhauerdamm in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Die Sperrung dauerte von 15:01 Uhr bis 15:55 Uhr.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 32) führt die weiteren Ermittlungen.

