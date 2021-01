Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Fahrzeuge in Flammen: Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen

UnnaUnna (ots)

Nachdem am Freitagabend (08.01.2021) in Unna drei Fahrzeuge gebrannt haben, ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Bislang unbekannte Täter haben gegen 21.40 Uhr drei Pkw, die auf einem Parkplatz an der Döbelner Straße abgestellt waren, in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte das Feuer im Anfangsstadium und löschte es. Der Zeuge sah kurz zuvor eine männliche Person, die zu einem wartenden Wagen gerannt und dort als Beifahrer eingestiegen war. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Seat Kombi gehandelt haben könnte, fuhr in Richtung Hammer Straße davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

