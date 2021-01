Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Kollision mit Baum: Fahrer stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

BönenBönen (ots)

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, hat am Sonntagmorgen (10.01.2021) gegen 06.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Bönen verursacht.

In einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Dadurch wurde die 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Weil der Fahrzeugführer noch am Unfallort zugab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, führten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholtest mit dem 20-Jährigen durch - dieser fiel positiv aus. Der Mann wurde daraufhin zur Wache Kamen gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt Blutproben entnahm.

Die Polizei stellte den Führerschein des Böneners sicher und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die 20-jährige Beifahrerin hat das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

