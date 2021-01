Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin - Lichtbild im Link zum Fahndungsportal NRW

SchwerteSchwerte (ots)

Seit heute (06.01.2021) wird eine 87-jährige Schwerterin vermisst. Sie wurde zuletzt am Dienstabend (05.01.2021) gegen 19.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Westhofen gesehen.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, hat kinnlange graue Haare und bewegt sich mit unsicherem Gang. Sie müsste ein Pflaster an der rechten Augenbraue und Hämatome an der rechten Stirnseite haben.

Nach jetzigen Erkenntnisse ist die demente Frau zu Fuß unterwegs.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/schwerte-vermisste-seniorin

Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin bitte an die Polizei in Schwerte unter den Rufnummern 02304 921 3320, 921-0 oder über den Notruf 110.

