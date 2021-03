Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendieb entwendete Druckerpatronen

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 23. März, gegen 13.10 Uhr, hielt ein Ladendetektiv in einem Supermarkt auf der Antwerpener Straße einen Dieb fest. Dieser hatte versucht, Druckerpatronen zu entwenden, die er in manipulierten Taschen versteckte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Ladendieb. Das Kriminalkommissariat Erkelenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

