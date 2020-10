Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Gestohlenes Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks wieder aufgefunden und sichergestellt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Lange Trift 07./08.10.20

Das bei einem Einbruch auf dem Gelände des Technischen Hilfswerk (THW) in Schöningen in der Nacht zum Donnerstag entwendete Einsatzfahrzeug der Organisation (wir berichteten) wurde am Vormittag in Ausleben im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt aufgefunden. Zeugen entdeckten den verlassenen Mercedes Vito, der als Mannschaftswagen vom THW genutzt wird, um 09.40 in einer Baustelle der Gemeinde. Zurzeit findet die Spurensuche statt, von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Den Ermittlungen nach bemerkten Einsatzbeamte der Schöninger Polizei bei einer Streifenfahrt um 02.40 Uhr den Einbruch auf den THW-Gelände. Aufgrund der Flucht der Einbrecher mit dem THW-Einsatzfahrzeug in Richtung Hötensleben wurde umgehend eine Fahndung auch im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt ausgelöst. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Einbrecher in dem THW-Gebäude an der Straße Lange Trift hohen Schaden angerichtet hatten.

Die Polizeiwache in Schöningen nimmt Hinweise zu der wahrscheinlichen Flucht der Täter auf der Landesstraße 105 von Schöningen über Hötensleben nach Ausleben unter Telefon 05352-951050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell