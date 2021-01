Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin (40) bei Auffahrunfall auf der B 239 verletzt

RahdenRahden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 40-jährige Autofahrerin aus Rahden bei einem Auffahrunfall auf der B 239 in Rahden-Kleinendorf am Samstag. Die Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Seat auf der Diepholzer Straße in nördliche Richtung unterwegs. Da sie hinter der Kreuzung Bremer Straße/Papenheide nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, setzte sie den Erkenntnissen der Polizei zufolge den Blinker und verlangsamte ihre Fahrt.

Eine nachfolgende 39-jährige Toyota-Fahrerin aus Wagenfeld erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall driftete der Seat nach rechts von der Fahrbahn und kam in dem Straßengraben zum Stehen. Während die Wagenfelderin unverletzt blieb, kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung um die Seat-Fahrerin und brachte diese zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell