Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Nach Verkehrsunfall_ Polizei sucht radfahrendes Kind

Nettetal-Lobberich:Nettetal-Lobberich: (ots)

Alles richtig gemacht hat am Dienstag eine 49-jährige deutsche Autofahrerin aus Lobberich: Sie hat einen Verkehrsunfall angezeigt, den sie gegen 17:25 Uhr mit einem etwa zehnjährigen Radfahrer hatte. Nach Angaben der Nettetalerin fuhr sie an dem Dienstagnachmittag auf der Karl-Reulen-Straße. Von dort bog sie nach rechts auf die Niedickstraße ein. Dabei bemerkte sie plötzlich ein radelndes Kind. Woher der Junge gekommen ist, konnte die Autofahrerin nicht angeben. Auch wisse sie nicht, ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Radler gekommen sei. Jedoch sei das Kind gestürzt. Die Autofahrerin unterhielt sich kurz mit dem Jungen auf dem Gehweg. Das Kind erklärte, alles sei in Ordnung und fuhr davon. Leider gibt es keine weitere Beschreibung. An dem Fahrrad des Kindes muss ein Pedal beschädigt sein. Vielleicht ist diese Beschädigung Eltern aufgefallen oder ein etwa zehnjähriger Junge hat von dem Vorfall zu Hause erzählt oder später über Schmerzen geklagt? Wir bitten die Eltern und weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (1007)

