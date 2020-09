Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb tauscht Trekkingrad gegen Pedelec

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Montag, 28. September 2020, gegen 3.40 Uhr, an der Westfalenschleife ein Pedelec und ließ dafür ein Trekkingrad stehen. Er kletterte über einen Zaun und gelangte so in den Garten, im welchem das Pedelec abgestellt war. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Der Flüchtige mit osteuropäischem Erscheinungsbild ist zirka 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat kurze Haare und eine schlanke Statur. Er trug Turnschuhe, eine Jeanshose, eine dunkle Kapuzenjacke, einen Ohrring im rechten Ohr und ein Cappy. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell