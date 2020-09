Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahndungserfolg nach Raub: vier Tatverdächtige gefasst

Hamm-Mitte (ots)

Beamte der Hammer Polizei haben am Sonntagabend (27. September) vier Jugendliche nach kurzer Flucht auf der Dahlienstraße dingfest machen können. Sie stehen im Verdacht, an einem Straßenraub auf dem Caldenhofer Weg beteiligt gewesen zu sein. Gegen 20.15 Uhr hatten zuvor sechs bis sieben junge Männer einen 17-Jährigen aus Hamm auf offener Straße überfallen. Sie traktierten ihn gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten, forderten die Herausgabe von Bargeld und versuchten vergeblich, das Handy des Leidtragenden zu entwenden. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in Richtung OLG-Park. Bei den Erwischten handelt es sich um Heranwachsende aus Hamm im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die noch unbekannten, weiterhin flüchtigen Mittäter werden als dunkel gekleidet und schlank beschrieben. Sie sollen Jogginghosen getragen haben. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

