POL-HK: 1. VU BAB 7 2. Soltau 3. Kontrollen A 7/27 4. Hilfeleistung Bad Fallingbostel 5./6. VU-Flucht u. Trunkenheit in Munster

1. Verkehrsunfall mit 20t Äpfeln (BAB 7, Rtg. Hannover) In der Nacht zu Sonntag kam aus bislang unbekannten Gründen ein mit 20t Äpfeln beladener Sattelzug auf der A7, in der Baustelle Höhe Soltau, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug durchbrach den Wildschutzzaun und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Hannover mehrere Stunden voll gesperrt werden. (Bild im Anhang)

2. Fahren unter Einfluss von Btm. (Soltau) Am 2. Weihnachtstag stellten Polizeibeamte auf der Celler Straße in Soltau einen Fahrzeugführer mit drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogentest bestätigt den Einfluss von Betäubungsmitteln. Den 24jährigen Soltauer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

3. Kontrollen mit strafrechtlichen Konsequenzen auf der BAB 7 und 27 Am Abend des 2.Weihnachtstages kontrollierte die Polizei zunächst auf der A7, Höhe Soltau, einen Pkw, dessen Fahrer bereits seit Jahren in Deutschland lebt, seine iranische Fahrerlaubnis jedoch nie hat umschreiben lassen. Fast zeitgleich stellten Beamte auf der A27, Höhe Walsrode, einen Pkw mit falschen Kennzeichen und ohne Zulassung fest. Zudem ergab die Kontrolle, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

4. Betrunkener widersetzt sich der Hilfeleistung (Bad Fallingbostel) Spaziergänger meldeten der Polizei Samstagmittag eine stark alkoholisierte männliche Person, die zusammengesunken auf einer Parkbank säße. Aufgrund der winterlichen Temperaturen wollten die Beamten den Mann nach Hause verbringen. Hiermit erklärte dieser sich überhaupt nicht einverstanden und widersetzte sich der Maßnahme massiv. Mit Unterstützung weiterer Kollegen gelang es den uneinsichtigen Herren unter Kontrolle zu bringen. Ihn erwartet nun auf jeden Fall ein Strafverfahren zum Weihnachtsfest.

5. Polizei sucht Zeugen zum Unfall Vergangenen Mittwoch, gegen 13 Uhr, streifte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Clausewitzallee in Munster abgestellten grauen Ford Transit. Hierbei wurde der linke Außenspiegel vom Ford Transit beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-9600 in Verbindung zu setzen.

6. Mit Promille aus Kurve An Heiligabend kurz nach 14 Uhr kam ein 37-jähriger Mann aus Munster alleinbeteiligt mit seinem Pkw beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn des über den Truppenübungsplatz Munster-Süd verlaufenden Verbindungswegs in Richtung Wietzendorf ab und kollidierte dort mit einem Baum. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem unverletzten Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens einbehalten.

