POL-PDLU: Lambsheim - Betrunkene Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 28.03.2021 gegen 20:25 Uhr befährt eine 73-Jährige die K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim in ihrem PKW. Zwei Fahrradfahrer befahren ebenfalls die genannte Strecke. Zunächst fahren die beiden in Schlangenlinien und verhindern sogar absichtlich das Überholen durch den PKW, indem sie, noch fahrend, auch die Gegenfahrbahn blockieren. Diesem gefährlichen Manöver folgt, dass sich die beiden Männer im Alter von 23 und 28 Jahren, vor den PKW auf die Straße setzen und legen, um eine Weiterfahrt gänzlich zu verhindern. Beim Eintreffen der Polizeikräfte verhalten sich die beiden äußerst unkooperativ und müssen aufgrund des aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann starker Atemalkoholgeruch, ausgehend von den Fahrradfahrern, wahrgenommen werden. Bei beiden wird eine Blutentnahme angeordnet. Während der weiteren Maßnahmen beleidigt der 28-Jährige die Beamten. Insgesamt erwarten die beiden Strafanzeigen aufgrund Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Trunkenheit im Verkehr. Daneben werden Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt. Die Fahrerlaubnis wird aufgrund solcher Verhaltensweisen im Nachgang regelmäßig entzogen. Die beiden Männer dürfen sich gedanklich somit auf weitere, hoffentlich nüchterne, Fahrradfahrten einstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell