Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Montagvormittag wurden im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 12:45 Uhr insgesamt drei Kontrollstellen in der Rheinallee, in der Auestraße sowie in der Geibstraße eingerichtet. Hierbei kam es zur Ahndung von 24 Verstößen, da die Verkehrsteilnehmer u.a. während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten oder nicht angegurtet waren. Zudem wurden elf Mängelberichte aufgrund fehlender Warnwesten bzw. Warndreiecke ausgestellt.

