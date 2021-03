Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Blitzeinschlag nach Gewitter

Bottrop (ots)

Am 27.03.2021 um 10:36 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag an der Straße Eichenkamp in Bottrop-Kirchhellen alarmiert. Auf Grund der gemeldeten Einsatzsituation rückte die Feuerwehr Bottrop mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen (OW 16) zu dieser Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es an dem Gebäude im Dachgeschoss und an der Giebelwand zu massiven Schäden gekommen ist. Durch umherfliegende Trümmerteile ist es im Bereich Fasanenweg ebenfalls zu Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen gekommen. Personen wurden durch den Blitzeinschlag und die umherfliegenden Teile nicht verletzt. Auf Grund der starken Schäden wurde ein Baustatiker des Technischen Hilfswerk (THW) angefordert. Nach Begutachtung durch den Statiker vom THW besteht keine Einsturzgefahr für das Gebäude. Die durch den Blitzeinschlag betroffene Wohneinheit ist zurzeit nicht bewohnbar. Gegen 14:15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit 60 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen und Feldhausen an der Einsatzstelle. Der Grundschutz für das Bottroper Stadtgebiet wurde in der Zeit von der Ortswehr Altstadt übernommen. (Ne)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell