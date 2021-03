Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: 5 Verletzte bei Verkehrsunfall - eine Person eingeklemmt

Bottrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop sind am Abend des 13. März 5 Personen verletzt worden. Gegen 20:45 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Prosperstraße / B224 zwei Pkw mit insgesamt 5 Personen. Beim Eintreffen des Hilfeleistungszuges der Feuerwehr Bottrop waren 4 PatientInnen bereits aus den Fahrzeugen befreit worden und wurden von Ersthelfern versorgt. Eine weitere Patientin war durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Erstversorgung der schwerverletzten Patientin durch den Rettungsdienst wurden am Fahrzeug mit hydraulischem Rettungsgerät die Türen und das Dach entfernt. Anschließend erfolgten die Rettung der Patientin und der Transport ins Krankenhaus. Die vier weiteren PatientInnen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Neben der Berufsfeuerwehr Bottrop war die Freiwillige Feuerwehr Boy im Einsatz. Zudem unterstützten die Feuerwehren Essen und Oberhausen mit weiteren Rettungsmitteln. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Der Einsatz war für die Feuerwehr Bottrop gegen 22:15 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die B224 in Fahrtrichtung Essen komplett gesperrt. (Du)

