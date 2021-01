Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210106-3: Falsche Polizisten erbeuteten Bargeld - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer (30) eines Gespanns mit ausländischen Kennzeichen hielt gutgläubig an und übergab einem Mann, der sich als Polizist ausgab, sein gesamtes Bargeld und seine Papiere.

Ein 30-Jähriger fuhr am Dienstagabend (05. Januar) gegen 20:00 Uhr mit seinem Gespann, bestehend aus einem Mercedes Sprinter und einem Autoanhänger, auf der BAB 4 in Richtung Köln. Kurz vor der Ausfahrt Sindorf / Elsdorf überholte ihn ein mit drei Personen besetzter, silberner Mitsubishi des Typs Colt oder Spacestar. Der Beifahrer zeigte ihm ein achteckiges Polizeisymbol und wies ihn an, an der Ausfahrt Elsdorf die BAB zu verlassen. Im Glauben, einer Polizeikontrolle unterzogen zu werden, händigte er dem ausgestiegenen Beifahrer nach dessen Aufforderung auf der Bundesstraße 477 seine Personalpapiere und seinen gesamten Bargeldbestand in Höhe von mehreren tausend Euro und Dollar aus. Während der fingierten Überprüfung des Bargeldes stieg der falsche Polizist zurück in den wartenden Wagen, warf die zuvor ausgehändigten Dokumente aus dem Fenster und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Elsdorf davon. Am Mitsubishi soll ein Kennzeichen aus dem Kreis Düren angebracht gewesen sein. Der falsche Polizist soll zunächst Deutsch und später Englisch gesprochen haben. Er war 25 bis 30 Jahre alt und stammt vermutlich aus dem arabischsprachigen Raum. Hinweise zu ihnen erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen unter der Telefonnummer 02233 52-0.

Die Polizei warnt vor der Masche und möchte alle Verkehrsteilnehmer aus dem In- und Ausland dahingehend sensibilisieren, sich nicht mit fadenscheinigen Geschichten einschüchtern zu lassen. Lassen Sie sich im Kontrollfalle den Dienstausweis (blau, mit Foto und Polizeistern; Rückseite mit Gültigkeitsdatum und Aussteller) zeigen und gegebenenfalls die Dienststellen-Telefonnummer aushändigen, um Rücksprache zu halten. Außerdem steht es jedem Überprüften mit Verdacht auf ein Betrugsdelikt frei, über den Notruf 110 der Polizei die "richtigen" Beamten zu informieren. (bm)

