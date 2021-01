Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210106-1: Autofahrer flüchtete vor Polizei und verlor Kontrolle über sein Fahrzeug - Hürth/Wesseling (FOTO)

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich versucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Polizisten fanden ein halbes Kilo Amphetamin im Fahrzeug. In der Nacht zu Mittwoch (06. Januar) beabsichtigten Polizisten ein Fahrzeug mit zwei Personen gegen 01:00 Uhr auf der Luxemburger Straße in Hürth anzuhalten und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Anhaltesignale der Beamten ignorierte der Fahrzeugführer und fuhr weiter in Richtung Köln. Der Fahrer steuerte sein Fahrzeug auf die Autobahn (A) 4, erhöhte seine Geschwindigkeit und wechselte dann auf die A 555 in Richtung Bonn. Die Beamten stellten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem geführten Fahrzeug gehörten und folgten dem 23-jährigen Fahrer weiter, der von der A 555 abfuhr und der Kerkrader Straße in Richtung Brühl folgte. An der Auffahrt Brühl-Nord fuhr der 23-Jährige auf die A 553 in Richtung Euskirchen, verließ die Autobahn aber direkt wieder an der Anschlussstelle Brühl-Ost in Richtung Wesseling. Seine Fahrt endete schließlich in einem Industriegebiet in Wesseling in der Curiestraße. Der Fahrer verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr an einer Kläranlage gegen ein Metalltor. Beide Insassen waren offenbar nicht angeschnallt gewesen. Den 23-Jährigen, der erst nach Androhung des Diensthundes aus dem Fahrzeug ausstieg, nahmen die Polizisten vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte. Die Beifahrerin (18) war zunächst nicht ansprechbar. Sie wurde in eine Uniklinik gebracht und wenig später wieder entlassen. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hatte. Er verblieb wegen seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus. Die Beamten fanden im Kofferraum des Fahrzeuges etwa ein halbes Kilo Amphetamin und ein weiteres gestohlenes Kennzeichenpaar. Weiterhin stellen sie fest, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten stellten die Kennzeichen, das Fahrzeug und die Betäubungsmittel sicher. Der 23-Jährige muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 und des Verkehrskommissariats dauern an. (akl)

