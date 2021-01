Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210104-5: Unbekannte brachen in Wohnung ein - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Personen sind am Freitag (01. Januar) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die beiden Täter schoben gegen 20:30 Uhr die Jalousien einer Erdgeschosswohnung am Hürther Bogen nach oben und öffneten durch ein gekipptes Fenster ein weiteres Fenster. Nachdem die Personen die Wohnung durchsucht hatten, verließen sie die Wohnung über eine Terrassentür zum Balkon in Richtung "An der Herrenmühle". Bislang ist unbekannt, ob die Tatverdächtigen Diebesgut erlangt haben. Eine Videokamera zeichnete die beiden Personen auf. Beide Personen waren von schlanker Statur, hatten helle Haut und trugen eine Weste mit Kapuze. Über den Kopf hatten beide eine Wollmütze mit Löchern für Augen, Mund und Nase gezogen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät, Fenster und Türen bei Verlassen der Wohnung zu schließen. Heruntergelassene Jalousien reichen nicht aus, um den Wohnraum zu schützen. Wichtig ist außerdem Schlüssel von abschließbaren Fenstergriffen nicht stecken zu lassen. Täter können in solchen Fällen durch Beschädigungen der Scheibe oder durch das gekippte Fenster den Schlüssel drehen und so das Fenster öffnen. Weitere Präventionshinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ (akl)

