POL-REK: 210104-2: Auffahrunfall mit Folgen - Erftstadt

Zwei Autos stießen zusammen und die drei Insassen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Darunter war eine schwangere 28-Jährige.

Sonntagabend (03. Januar) fuhr ein 35-Jähriger um 20:20 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Erftstadt. Im Wagen saß seine 28-jährige schwangere Freundin. Dem Wagen folgte der Wagen einer 19-Jährigen. An der Anschlussstelle Erftstadt an der BAB 61 geriet der Wagen des 35-Jährigen eigenen Angaben zufolge bei leichtem Schneeregen und Dunkelheit ins Schlingern. Er bremste seinen Wagen stark ab. Die nachfolgende 19-Jährige konnte nicht mehr genügend ausweichen und prallte ungebremst gegen das Heck des vorausfahrenden Wagen. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen des 35-Jährigen über den begrünten Mittelstreifen und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn in Richtung Hürth zum Stillstand.

Bei dem Auffahrunfall sind alle Insassen leicht verletzt worden und kamen in umliegende Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge sind sie nach ambulanter Behandlung entlassen worden. Die Schwangere blieb vorsorglich im Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden jeweils Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis kurz nach 22:00 Uhr für den Verkehr in Richtung Erftstadt gesperrt. (bm)

