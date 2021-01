Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210104-1: Brand am Neubau der Grundschule - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht nach der Ursache für die Brandentstehung. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02233 52-0 umgehend telefonisch zu melden.

Streifenbeamte erhielten am Sonntag (03. Januar) um 03:35 Uhr den Einsatz, zu einem Brandgeschehen an der Albert-Schweitzer-Grundschule am Ahornweg zu fahren. Melder waren mehrere Anwohner der Straße, darunter auch ein Zeitungsausträger. Dort eingetroffen, stand der Eingangsbereich mit vier angrenzenden Klassenräumen bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit hohem Kräfteansatz. Der Brandort ist nach den Löscharbeiten beschlagnahmt worden. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden.

Die Zeugen konnten keine Angaben zu Personen machen, die sich am Brandort unberechtigt aufgehalten haben. Sie wurden lediglich durch laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam. Daher hoffen die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat vor der Brandentstehung gesehen, wie jemand auf das Schulgelände gelangt ist und dort womöglich den Brand entfachte? Hinweise werden telefonisch erbeten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell