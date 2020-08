Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - BMW flieht vor Polizeistreife und fährt gegen Garagentor

Kleve (ots)

Um sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen, gab der Fahrer eines silbernen BMW Compact am Sonntag 09.08.2020, unvermittelt Gas. Der Streife war der Wagen gegen 23.15 Uhr aufgefallen, wie dieser ohne Blinker zunächst von der Hoffmannallee schnell nach links in die Südstraße abbog. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Wagen dann über die Klombeck- in die Triftstraße weiter, von wo aus er rechts in die Krohnestraße abbog. Kurze Zeit später meldete sich ein Anwohner der Trifstraße und teilte mit, ein BMW sei bei der Versuch, in die zur Krohnestraße liegende Einfahrt zu fliehen, gegen ein Garagentor gefahren, welches dabei beschädigt wurde. Fahrer und Beifahrer, einer mit einer Basecap, flohen über den Zaun neben der Garage. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei stellte das Fahrzeug, in dem sich Anhaftungen von Betäubungsmitteln fanden, sicher. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht und sucht weitere Zeugen. (SI)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell