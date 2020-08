Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Anhänger gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen, 08.08.2020 vom Gelände eines Lackierfachbetriebes Ecke Wilhelmstraße/Emmericher Straße im Ortsteil Kellen einen Fahrzeuganhänger der Firma FIT-ZEL Transportsysteme mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-CJ 318 gestohlen. Eine Anwohnerin hatte gegen 06.30 Uhr zunächst einen schwarzen Opel-Vivaro mit niederländischen Kennzeichen vor dem Firmengelände beobachtet, in dem sich zwei Männer befanden. Nachdem die Zeugin kurz ins Haus gegangen war und wieder in den Garten zurückkehrte, sah sie die Verdächtigen mit dem Hänger in Richtung Emmerich fahren. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell