Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Automatenaufbruch gescheitert

Kalkar (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 09.08.2020, haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, der sich an der Hauswand eines Imbissbetriebes auf Dorfstraße befindet. Sie beschädigten den Automaten zwar erheblich, blieben aber letztlich ohne Beute. Ein Fußgänger hatte die Tat am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr festgestellt und die Polizei informiert. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

