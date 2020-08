Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Werkzeug gestohlen

Weeze (ots)

Unbekannte haben bereits in der Nacht zu Donnerstag, 06.08.2020, die Doppelhecktür eines Fiat Ducato Firmenwagens mit Klever Kennzeichen aufgehebelt. Von der Ladefläche entwendeten sie eine Vielzahl von teilweise hochwertigen Elektrowerkzeugen. Der Wagen war am Vorabend durch einen Firmenmitarbeiter auf dem Marienwasserweg in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt worden. Als er etwas aus dem Fahrzeug holen wollte, stellte er am Folgetag gegen 14.00 Uhr den Pkw-Aufbruch fest. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

