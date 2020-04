Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Gewaltsam drangen am frühen Montagmorgen, 06.04.2020, Einbrecher über die Eingangstüre in ein Einfamilienhaus im Tholusweg ein. Bei der Tatausführung wurde die Täterschaft vermutlich gestört, denn sie brach ihr Vorhaben ab. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01.20 Uhr und 06.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Tholusweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

