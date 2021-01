POL-REK: 210104-3: Fritteusen-Dieb festgenommen - Wesseling

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein 41-jähriger Tatverdächtiger hat am Sonntagvormittag (03. Januar) den Lagerraum eines Imbisses aufgebrochen und versucht, diverse Kochutensilien zu stehlen. Gegen 10:45 Uhr nahm eine 55-jährige Zeugin polternde Geräusche aus einem Schnellimbiss an der Hans-Sachs-Straße wahr. Die 55-Jährige informierte umgehend die Polizei, als sie die offenstehende Tür des Lagerraums auf der Rückseite des Imbisses und ein Fahrrad mit Anhänger sah. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den 41-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte. In seinen Fahrradanhänger hatte er bereits eine Fritteuse und eine Gasflasche geladen. Die Beamten fanden bei ihm außerdem Aufbruchwerkzeuge. Die Polizisten stellten die Werkzeuge und sein Fahrrad sicher. Das Diebesgut händigten sie der Inhaberin wieder aus. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (akl)

