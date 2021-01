Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210104-4: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagabend (03. Januar) ist ein Autofahrer geflüchtet, der eine Jugendliche mit seinem Auto touchiert hat. Um 20:05 Uhr überquerte eine 17-jährige Kerpenerin einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf der Heppendorfer Straße in Richtung Kerpener Straße. Dieser liegt unmittelbar vor dem Kreisverkehr von "Heppendorfer Straße" und "Zum Wasserwerk". Die Jugendliche ließ noch ein Auto passieren, bevor sie auf den Fußgängerüberweg trat. Nach Angaben der 17-Jährigen habe sie dann plötzlich nur noch Lichter gesehen und sei von einem Auto touchiert worden, so dass sie zu Fall kam. Der Fahrer soll nach Angaben der 17-Jährigen aus Fahrtrichtung "Zum Wasserwerk" gekommen und in Richtung Heppendorf gefahren sein. Die leicht verletzte Jugendliche konnte keine Angaben zu Kennzeichen oder Fahrer machen. Deshalb bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats um Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 02233 52-0. (akl)

