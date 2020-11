Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Ohne Führerschein gefahren

Strafanzeigen handelte sich am frühen Donnerstag ein Autofahrer in einem Achstetter Ortsteil ein.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Oberholzheim einen 22-Jährigen, der in einem stehenden Ford saß. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er keinen Führerschein hat. Anfangs stritt der Verdächtige ab, dass er gefahren ist. Später räumte er die Fahrt ein. Bereits am Mittwoch soll der Mann ohne Fahrerlaubnis gefahren sein, weshalb er mit zwei Strafanzeigen rechnen muss.

