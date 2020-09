Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Heddesheim. Ein 58-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes SL500 in der Ahornstraße in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ringstraße nahm er einem ebenfalls 58-Jährigen, der mit seinem Mercedes GLC auf der Ringstraße in Richtung Großsachsener Straße unterwegs war. Er geriet ins Schleudern, wodurch eine entgegenkommende Peugeot-Fahrerin ausweichen musste und hierdurch ebenfalls beschädigte wurde. Die beiden Mercedes wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Obwohl in den beiden Mercedes die Airbags ausgelöst hatten, kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

