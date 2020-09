Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Bankangestellte schützt 92-Jährige vor Enkeltrick

Schwetzingen (ots)

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr rief eine bislang unbekannte Täterin bei einer 92-jährigen Frau in Schwetzingen an, gab sich als deren Nichte aus und forderte unter einem Vorwand 20.000 EUR. Grund hierfür sei ein vorausgegangener Verkehrsunfall. Die 92-Jährige begab sich zu ihrer Bankfiliale, wo eine aufmerksame Angestellt misstrauisch wurde und die Polizei verständigte. Lediglich dem Einschreiten der Angestellten ist es zu verdanken, dass kein Schaden entstanden ist. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

