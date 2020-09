Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Hanfpflanzen in Wald gefunden - Zeugen gesucht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag entdeckte ein Zeuge an der K 4277, zwischen Weiler und dem Buchenauerhof, im Waldgebiet des Gewanns "Bittich", insgesamt 32 Hanfstauden in unterschiedlicher Größe, 23 davon in einer Höhe von 1,5 bis 2,0 Metern. Darüber hinaus wurden ein Spaten, Blumenerde, Fässer und sonstiges Bewässerungsequipment gefunden, die offenbar zum Betrieb der Hanfgartenanlage genutzt wurde. Die Ermittlungen beim Polizeiposten Angelbachtal sind eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Betreiber der Gartenanlage geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 in Verbindung zu setzen.

