Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Landteilstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen am Fahrbahnrand geparkten BMW so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Anschließen flüchtete der Unbekannte vom Ort des Unfallgeschehens, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 20.000EUR.

Bei dem Verursacher handelt es sich um ein blaues Fahrzeug, eventuell ein Hyundai i30 N.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

