Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Einsatzreiche Tage während des Sturmtiefs

Bild-Infos

Download

Lohmar (ots)

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar wurde vom Sturmtief Sabine beschäftigt. Insgesamt 18 Einsätze wurden im Stadtgebiet gemeldet und abgearbeitet.

Bereits am Samstagnachmittag wurden erste Vorbereitungen getroffen um auf den angekündigten Sturm und ein hohes Einsatzaufkommen gut vorbereitet zu sein. Am Sonntagabend um 18.20 Uhr wurde im Feuerwehrgerätehaus dann die Führungsstelle durch Führungskräfte im Führungsstab und die IuK-Einheit besetzt. Ebenfalls in Bereitschaft stand der Stab für außergewöhnliche Einsätze (SAE) der Stadt.

Die Führungsstelle koordinierte die eingehenden Einsätze. Ein Großteil der Einsätze bestand darin, umgestürzte Bäume, die die Fahrbahn versperrten, zu beseitigen und die Straßen für den Straßenverkehr wieder frei zu geben.

Um 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein sollte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch schnell feststellen, dass der Fahrer im Fahrzeug auf Grund eines umgestürzten Baumes lediglich eingeschlossen und nicht eingeklemmt war. Nachdem der Baum durch die Feuerwehr entfernt und zersägt wurde, konnte der Fahrer des Wagens aus dem Fahrzeug befreit und anschließend zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Im weiteren Verlauf des Sturmtiefs rückten die Einsatzkräfte bis in die Nachmittagsstunden des Montags immer wieder aus, um Sturm- oder Wasserschäden zu beseitigen.

Während der Einsatzbereitschaft am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz sowie von den Maltesern mit Getränken und Essen versorgt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

Pressesprecherin

Ella Wegemann

Telefon: 0175-728 38 06

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lohmar.de

http://www.feuerwehr-lohmar.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell