Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210105-1: Erste Ermittlungsergebnisse nach Brandgeschehen - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Wir berichteten gestern mit unserer Meldung "POL-REK: 210104-1: Brand am Neubau der Grundschule - Bergheim" von einem Brand in einer Grundschule am Ahornweg. Nach ersten Ermittlungen ergibt sich für die ermittelnden Beamten der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittler bitten Zeugen, die unberechtigte oder verdächtige Personen zur Tatzeit an der Albert-Schweitzer Grundschule gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu wenden. (akl)

