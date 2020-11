Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Zeugen nach Unfall gesucht

Renchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag suchen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nach Zeugen. Eine 25-Jährige befuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Ford die Eisenbahnstraße, als unvermittelt eine bislang unbekannte Frau mit einem Hammer in der Hand auf ihren Wagen zugestürmt sein soll. Die Ford-Lenkerin wich dieser in der Folge aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit einem Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich die Unbekannte in Richtung Bahnhof. Sie soll einen auffällig bunten Mund-/Nasenschutz getragen haben. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

