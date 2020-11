Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vermisste Person erfolgreich aufgefunden

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Vermisstensuche nahm am Sonntagabend ein gutes Ende. Am Sonntagmittag meldete eine Angehörige über Notruf ihren 83-Jährigen Mann als vermisst. Zuletzt sei er im Bereich des Gifizsee unterwegs gewesen. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Vermissten konnte eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Im Zuge einer umfassende Suche waren unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund beteiligt. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin erkannte den gesuchten Mann gegen 18:15 Uhr zwischen Altenheim und Goldscheuer. Sie erfuhr über eine Verbreitung im Internet von der Suche des 83-Jährigen und informierte die Polizei über ihren Standort. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Offenburg konnte den Mann anschließend wohlbehalten in die Obhut seiner Angehörigen übergeben.

/kw

