Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210106-2: Räuber entkamen mit Bargeld und Mobiltelefon - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist nach einem Raub auf der Suche nach Zeugen.

Ein 20-Jähriger befand sich am Dienstagabend (05. Januar) gegen 17:30 Uhr auf dem unbeleuchteten Verbindungsweg zwischen dem Stiftsplatz und der Straße Filzengraben in der Nähe des Spielplatzes "Klostergässchen". Dort begegnete er drei unbekannten 15- bis 17-Jährigen, von denen einer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Mobiltelefons und seiner Geldbörse forderte. Nachdem er der Forderung Folge geleistet hatte, flüchtete das Trio in Richtung Stiftsplatz. Der 20-Jährige informierte die Polizei.

Die drei Jugendlichen sind jeweils etwa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Zwei von ihnen trugen schwarze Kleidung, einer eine gelbe Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Auffällig war, dass die Jugendlichen keine Mund-/Nasenbedeckungen trugen. Der Haupttäter trug neben seiner sonst schwarzen Kleidung eine rote Kappe und rote Sportschuhe.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell